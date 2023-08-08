مصاريف كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية لعام 2023 والأوراق المطلوبة

تعد كلية الاقتصاد المنزلي من أهم الكليات التي يقصدها الطلاب بالقسمين العلمي والأدبي، مع تنسيق الثانوية العامة، ويهتم الطلاب وأولياء أمورهم، بمعرفة مصاريف كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية لعام 2023، التي تأتي مثل باقي الكليات الحكومية بأسعار رمزية، ما يزيح العبء المادي من على كاهل الأسر.

مصاريف كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية لعام 2023

وجاءت مصاريف كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية لعام 2023، برسوم 800 جنيه وفق المعلن رسميًا العام الماضي لكل طالب في العام الدراسي، كما تعمل الكلية بنظام الأربع سنوات، ومقرها في مدينة شبين الكوم، ويتخصص الطالب في الفرقة الثانية بناء على المجموع واختيارات داخلية من إدارة الأقسام.

أقسام كلية الاقتصاد المنزلي والأوراق المطلوبة للتقديم

وتحتوي كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية، على 4 أقسام وهي: «قسم الاقتصاد المنزلي والتربية، إدارة المنزل والمؤسسات، التغذية وعلوم الأطعمة، الملابس والنسيج».

وحددت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية، الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية، بعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية العامة، التي جاءت على النحو التالي:

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف.

6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

ويواصل الآلاف من الطلاب التقديم في تنسيق الثانوية العامة 2023، إذ بلغ إجمالي المتقدمين على موقع التنسيق 42 ألف طالب، وفق ما أعلنه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.