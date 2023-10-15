السكة الحديد تعيد تشغيل قطارات خط «عدلي منصور/ السويس» بعد تطوير المحطات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إعادة تشغيل قطارات خط «عدلي منصور/ السويس»، بعد تطوير محطات الخط من الشروق ودرب الحاج والروبيكي وبدر، موضحة أنه جار ازدواج الخط ورفع كفاءته وفق المعايير والمواصفات العالمية.

تنفيذ محطة عدلي منصور على مساحة 15 فدانا

وأشارت في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الخط يبدأ من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة، والتي نُفذت على مساحة 15 فدانا، لتبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة تقع في منطقة موقف العاشر من رمضان محطة لمترو الأنفاق، وهي المحطة النهائية للمرحلة الرابعة للخط الثالث، ومحطة للقطار الكهربائي من عدلى منصور ثم العاصمة الإدارية ثم العاشر من رمضان.

إنشاء منطقة استثمارية تجارية ومساحات خضراء

وتشتمل المحطة على سكك حديدية «السويس - القاهرة» ومحطة للسوبرجيت وأتوبيس المطار وموقف الأتوبيس الترددي عدلى منصور/السلام، وجرى تخطيط المنطقة المحيطة بالمحطة ليتوافر عدة مواقف سطحية لسيارات الأجرة وسيارات الملاكي، إضافة إلى منطقة استثمارية تجارية ومساحات خضراء، ليتواكب مع متطلبات الوقت الحالي وإمكانيات التوسع المستقبلي.