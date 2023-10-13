تفاصيل محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة.. «الأفضل في العالم»

على مساحة 15 فدانا جرى تنفيذ محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة، إذ تشهد تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة، وتقع في منطقة موقف العاشر من رمضان، وتخدم جميع وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

وفق تقرير حديث لوزارة النقل، فإن محطة عدلي منصور التبادلية تشمل محطة لمترو الأنفاق، وهي المحطة النهائية للمرحلة الرابعة للخط الثالث، ومحطة للقطار الكهربائي «عدلى منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان» ومحطة سكك حديدية «السويس - القاهرة»، ومحطة للسوبرجيت وأتوبيس المطار وموقف الأتوبيس الترددي «عدلي منصور- السلام».

جرى تخطيط المنطقة المحيطة بالمحطة لتتوافر عدة مواقف سطحية لسيارات الأجرة وسيارات الملاكي، إضافة إلى منطقة استثمارية تجارية ومساحات خضراء لتتواكب مع متطلبات الوقت الحالي، وإمكانية التوسع المستقبلي، وقد حصلت محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لسنة 2022، طبقاً لـ«ENR» العالمية.

قال الدكتور عبد الله أبوخضرة أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، إن محطة عدلي منصور جرى تنفيذها وفق المواصفات والمعايير العالمية، موضحاً لـ«الوطن»، أن المحطة تخدم آلاف الركاب بشكل يومي وتقدم خدمات على أعلى مستوى.

أضاف أن وزارة النقل تعمل حالياً على ربط القاهرة الكبرى بوسائل نقل جماعي صديقة للبيئة، لذا عملت على أن تكون محطة عدلي منصور تبادلية عملاقة سواء للمترو أو القطار الكهربائي الخفيف أو خطوط السكة الحديد.