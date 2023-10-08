تركيب ماكينات حجز تذاكر القطارات بمحطة سكك حديد صعيد مصر في بشتيل

انتهت وزارة النقل من تركيب ماكينات حجز تذاكر القطارات الإلكترونية، بمحطة سكك حديد صعيد مصر في بشتيل بالجيزة، في إطار التجهيزات النهائية للمحطة للافتتاح الرسمي، في إطار التيسير والتسهيل على الركاب للحصول على التذاكر إلكترونيا بدلاً من شباك التذاكر.

كشف مصدر مسؤول بمحطة سكك حديد صعيد مصر، لـ«الوطن»، عن أن المحطة مزودة بـ28 شباك تذاكر بجانب الماكينات، موضحاً أن المحطة مزودة بجميع الخدمات الإلكترونية التي تسهل على الراكب الرحلة بداية من الدخول وصولاً إلى رصيف القطار.

ووفق المصدر، يشتمل الدور الأرضي بمحطة سكك حديد صعيد مصر، على جزء تجاري يتضمن مولا متكاملا بالدور «الأول - الثاني» وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة، فضلاً عن دورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي ‏للمحطة ‏والذي يبلغ ارتفاعه 40 مترا، كما يضم الدور الأول والثاني للمحطة ‏محلات تجارية ومناطق استثمارية.

ونوهت وزارة النقل، في وقت سابق، إلى أن موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة «سكك حديدية - الخط الثالث للمترو - مونوريل - أتوبيسات ترددية على الطريق الدائرى» لخدمة جمهور الركاب، ويوجد في المبنى الرئيسي بدروم، يستخدم كجراج يسع 250 عربة، إضافة إلى جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة.