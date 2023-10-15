«النقل» تعلن إنشاء 8 مناطق لوجستية في سيناء.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة النقل، إنشاء 5 مناطق لوجستية من العريش إلى طابا وربطها بالحدود الشرقية، وهي «منطقة لوجيستية خلف الميناء البري في طابا، ومنطقة لوجستية خلف ميناء العوجة، ومنطقة لوجستية في منطقة الصناعات الثقيلة في الحسنة ولبني، ومنطقة لوجيستية في منطقة النقب بجوار محطة قطار النقب ومطار النقب، ومنطقة لوجستية على البحر بجوار ميناء طابا البحري مرتبط بميناء العريش بخط السكة الحديد».

مشروع إعادة تأهيل وتطوير إنشاء خط الفردان

وأضافت الوزارة في تقرير صادر عنها اليوم، أنّه سيتم إنشاء 3 مناطق لوجستية أخرى في بئر العبد والطور ورأس سدر، موضحة أنّ الدولة تنفذ مشروعا كبيرا لـ تنمية سيناء، يتمثل في إعادة تأهيل وتطوير إنشاء خط الفردان، شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا بطول 500 كيلومتر.

وتابعت الوزارة، أنّ الخط يساهم في نقل الركاب والبضائع وخدمة التجمعات السكنية والصناعية بسيناء، عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية، ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج، وحيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية.

تقليل تكلفة نقل البضائع

وفي سياق متصل، علقت الدكتورة هبة الجزار، رئيسة قسم إدارة اللوجستيات بالأكاديمية البحرية، على المناطق اللوجستية، قائلة إنّ الاهتمام بهذه النوعية من المناطق يمنع تكدس الحاويات والبضائع بالمواني البحرية، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة‎ وتقليل تكلفة نقل البضائع، وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك.

وأضافت الدكتورة هبة الجزار لـ«الوطن»، أنّ تطوير المواني البحرية من خلال رفع كفاءة الأرصفة والمحطات الموجودة وعمل أرصفة جديدة بأعماق جديدة ‎تسمح بدخول أكبر السفن العالمية، يتم بالتوازي مع عملية ربط المواني بعضها البعض بوسائل اتصال حديثة وسريعة، سواء من خلال شبكة طرق ومحاور وكباري أو من خلال شبكة السكك الحديدية أو من خلال ‎المواني الجافة والمناطق اللوجستية.