أستراليا تستأنف الرحلات الجوية لإعادة مواطنيها من إسرائيل اليوم

قالت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج، إن بلادها تعتزم تسيير المزيد من الرحلات الجوية لإعادة مواطنيها من إسرائيل، اليوم الأحد، بعد إلغاء رحلتين كانتا مقررتين، أمس السبت، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن.

وأضافت «وونج»، أن الحكومة الأسترالية تخطط لتسيير العديد من الرحلات التي ستغادر من تل أبيب اليوم، لتُقِل الأستراليين الراغبين في المغادرة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأشارت إلى أن هناك تشكيلة من رحلات حكومية عارضة وطائرات تابعة للقوات الجوية، مشددة على أن تلك الرحلات الجوية لا تزال تخضع لاعتبارات منها العوامل الأمنية.

وألغت أستراليا رحلتين في وقت متأخر من مساء أمس السبت، بسبب ما وصفته وزارة الخارجية بأنه وضع إقليمي «بالغ الصعوبة».

وحثّت الأستراليين الراغبين في مغادرة إسرائيل على «اقتناص أول خيار يتاح لهم»، مضيفة أن الحكومة تواصل العمل على خيارات لمن يريدون مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة.