الجيش اللبناني يحمل إسرائيل مسؤولية استشهاد الصحفي عصام عبدالله

قال الجيش اللبناني، إنّ إسرائيل أطلقت صاروخًا تسبب في استشهاد عصام عبد الله مصور التلفزيون في وكالة «رويترز» في جنوب لبنان، وذكر مصدر عسكري لبناني أنّ لبنان أجرى تقييمًا فنيًا على الأرض بعد الهجوم دعم هذا الاتهام، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وقال الجيش الإسرائيلي، إنّه استخدم نيران الدبابات والمدفعية في المنطقة لمنع محاولة تسلل من لبنان، في الوقت الذي استشهد فيه عبد الله عصام، وأضاف أن تحركاته جاءت بعد إطلاق حزب الله النار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مشيرًا إلى الواقعة تحت المراجعة.

وذكر المصدر العسكري اللبناني أنّ الجيش خلص إلى أن القذيفة التي تسببت في استشهاد عبد الله أُطلقت من إسرائيل استنادًا إلى رصد من دوريات الجيش اللبناني في المنطقة في وقت الحادث.

وقال الجيش اللبناني، في بيان منشور على موقعه الإلكتروني: «أطلق العدو الإسرائيلي، قذيفة صاروخية أصابت سيارة مدنية تابعة لفريق عمل إعلامي، ما أدى إلى استشهاد المصور عصام عبد الله».

وكتبت «رويترز»، في بيان، وقعه بول باسكوبرت رئيس الوكالة وأليساندرا جالوني رئيسة تحريرها: «نطالب الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق شامل وسريع ويتسم بالشفافية، من الأهمية بمكان أن يتمكن الصحفيون من أداء عملهم بحرية وأمان».