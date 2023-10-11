رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أستراليا تسير رحلات جوية لإجلاء مواطنيها من إسرائيل الجمعة

كتب:

هانى حسن
09:34 ص | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
طائرة تابعة لشركة كانتاس الأسترالية

طائرة تابعة لشركة كانتاس الأسترالية

قال أنتوني ألبانيز، رئيس وزراء أستراليا، إن بلاده ستسير عددًا من رحلات الطيران بمساعدة حكومية لإسرائيل، الجمعة المقبل؛ لإجلاء مواطنين أستراليين من هناك، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، وأوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة.

مئات القتلى والجرحى والأسرى بعملية طوفان الأقصى 

وينفذ جيش الاحتلال عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى، عملية عسكرية نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية. 

اقرأ المزيد:

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف 80 هدفا في بيت حانون

جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف المدنيين في مدارس الأونروا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف أكثر من 200 هدف خلال الليل في غزة

القاهرة الإخبارية: ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 156 جنديا

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: لم نطالب سكان غزة بالتوجه نحو مصر