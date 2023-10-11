أستراليا تسير رحلات جوية لإجلاء مواطنيها من إسرائيل الجمعة

قال أنتوني ألبانيز، رئيس وزراء أستراليا، إن بلاده ستسير عددًا من رحلات الطيران بمساعدة حكومية لإسرائيل، الجمعة المقبل؛ لإجلاء مواطنين أستراليين من هناك، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، وأوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة.

مئات القتلى والجرحى والأسرى بعملية طوفان الأقصى

وينفذ جيش الاحتلال عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى، عملية عسكرية نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.