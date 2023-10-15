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سفير السعودية يسلم «الأونروا» 2 مليون دولار المساهمة السنوية المقررة لفلسطين

كتب:

أحمد عادل موسى
12:10 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
الأونروا

الأونروا

سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم الأحد، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني، المساهمة السنوية المقررة للوكالة بقيمة مليونيْ دولار، لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

دعم السعودية الدائم للشعب الفلسطيني

وثمن لازاريني، دور المملكة العربية السعودية في مساهمتها الدائمة للشعب الفلسطيني، ووقوفها مع الأونروا لتحقيق أهدافها الإنسانية، وقال: «نحن الآن في هذا الوقت نحتاج أكثر من أي وقت مضى لهذا التضامن، وندعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لدعم جهودنا لدعم الشعب الفلسطيني الذي يمر حاليا في ظروف حرجة».

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