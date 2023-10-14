وزير خارجية السعودية لنظيره الأمريكي: نرفض دعوات تهجير الشعب الفلسطيني من غزة

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارة الأخير لديوان الوزارة في الرياض، وفق ما جاء بوكالة الأنباء السعودية «واس».

وأكد وزير الخارجية السعودي في بداية اللقاء مع نظيره الأمريكي، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، معرباً عن إدانته لاستهداف المدنيين بأي شكل.

السعودية تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وشدد «فيصل» على أن المملكة السعودية تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومحيطها، ورفع الحصار عن القطاع تماشيًا مع القانون الدولي، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية الملحة من غذاء ودواء، مضيفًا أنه لابد من بذل جهد جماعي سريع لوقف التصعيد العنيف المستمرة، وكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين لمنع حدوث كارثة إنسانية.

وأوضح أن الأولوية الآن هي العمل على منع سقوط المزيد من المدنيين الأبرياء نتيجةً لدوامة العنف المستمرة، وشدد على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، وأن أي أعمال تتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ستفاقم من عمق الأزمة الحالية، وتزيد المعاناة في تلك المنطقة.

الحوار هو المسار الوحيد

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن الحوار هو المسار الوحيد لإيجاد حلٍ سياسي عادل وشامل للنزاع، وأن على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤوليته لوقف العنف والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.