مصدر بـ«الطاقة المتجددة»: الانتهاء من تنفيذ محطة رياح خليج السويس نهاية العام

كشف مصدر مسؤول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابع لوزارة الكهرباء، عن أنّ من المتوقع الانتهاء من إنشاء محطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات ملك هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة نهاية العام الجاري ضمن خطة وزارة الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة والتوسعة في مشروعات الطاقة المتجددة الوقت، مشيرا إلى أنّ مجمع خليج السويس لطاقة الرياح يضم أكثر من 3 آلاف ميجاوات تنفذ من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية.

إنشاء محطة توليد كهرباء بالزعفرانة

قال المصدر، لـ«الوطن»، إن المشروعات المستهدفة بالخطة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة بالبحر الأحمر خلال 2022-2023 تمثلت في إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 250 ميجاوات بالتعاون مع ألمانيا بقيمة ملياري جنيه وإنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالزعفرانة قدرة 50 ميجاوات بالتعاون مع بنك التعمير الألماني بقيمة بلغت 190 مليون جنيه وإنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالغردقة قدرة 20 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بـ50 مليون جنيه.

تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة واستغلال الموارد الطبيعية

أشار إلى أنّ الدولة اتخذت عددًا من الآليات لتشجيع وتحفيز الاستثمار في مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة واستغلال تلك الموارد الطبيعية، مؤكدًا أنّه نتيجة لهذه الإجراءات أصبح لدى القطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إذ تقدم عددا كبيرا من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي لإقامة مشروعات جديدة ومن بين هذه الاستثمارات مشروع مزرعة الرياح بمنطقة رأس غارب في خليج السويس بطاقة 500 ميجاوات.

تعزيز فرص مصر لتصدير الكهرباء إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا

وقال إن مشروعات الطاقة المتجددة تعزز فرص مصر لتصدير الكهرباء إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا من خلال التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.