استشاري بيئي: تعظيم قدرات الطاقة المتجددة يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزرة تسعى إلى زيادة محطات الطاقة الشمسية لمساهمتها في زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة لافتة إلى إطلاق مبادرة تحت شعار «معًا لنشر محطات الطاقة الشمسية الصغيرة في شرم الشيخ».

الطاقة الشمسية وتحقيقها للتنمية المستدامة

وقال الدكتور المهندس ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ وعضو مجلس الطاقة العالمي، إن الطاقة الشمسية مصدر من مصادر الطبيعية، وأقل تكلفة من الوقود الأحفوري، مشيراً إلى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة وكلما زاد استخدام الطاقة الشمسية سيقل استخدام الوقود وبالتالي يقل تلوث البيئة وتنخفض نسبة الملوثات والانبعاثات، بالإضافة إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وهذه العوامل تمثل دعائم للتنمية المستدامة.

استخدامات الطاقة في أنشطة بشرية أكثر نفعاً من حرقها كوقود

وأوضح استشاري الطاقة والبيئة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه إذا زاد استخدام الطاقة الشمسية سنستغني في المقابل عن الطاقة التقليدية، وبالتالي يتم توفير هذه الطاقة في أنشطة بشرية أكثر نفعاً بينها صناعة البتروكيماويات أو استخدامها في صناعات أخرى بدلاً من حرقها كوقود، مما يؤدي إلى الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.