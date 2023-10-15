تنفيذ 98% من أعمال سوق جرجا الحضري الجديد في سوهاج

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التنمية الحضرية بسوهاج، والوقوف على بعض المعوقات والعمل على إزالتها، للانتهاء من تلك المشروعات التي تخدم قطاعا عريضا من المواطنين، وذلك بحضور هلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، وعلي لطفي رئيس حي شرق، وأحمد أبو همام رئيس مركز ومدينة المنشأة، وصباح عثمان مدير وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة.

مناقشة خطة رصف الطرق

وتناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لخطة رصف الطرق بمنطقة عمارات مشروع تطوير عواصم المحافظات بنطاق حي غرب، ووجه محافظ سوهاج مسؤولي شركة الكهرباء بسرعة إنهاء أعمال الكهرباء بالمنطقة تمهيدا لاستكمال أعمال الرصف.

إجراءات تسكين البائعين بمحلات سوق جرجا

كما ناقش الاجتماع إجراءات تسكين البائعين بمحلات سوق جرجا الحضري الجديد والذى وصلت نسبة التنفيذ به 98%، حيث تم الربط علي شبكة المياه ويتبقي الربط علي شبكة الكهرباء، ووجه محافظ سوهاج مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بالبدء فى التجهيز لتشغيل السوق الجديد.

وفى نهاية الاجتماع، كلف المحافظ جميع الوحدات المحلية بالتنسيق مع وحدة التنمية الحضرية لحصر جميع مشروعات الاسكان الحكومي بنطاق المحافظة.