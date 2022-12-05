رئيس جهاز التنمية الحضرية لـ يوسف الحسيني: نعمل على مشروعات تتجاوز 1.6 تريليون جنيه في المحافظات

قال المهندس خالد صديق، رئيس جهاز التنمية الحضرية، إن الدولة لديها منظومة متكاملة للتطوير العمراني والاستدامة والحفاظ على المكتسبات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على شاشة «القناة الأولى»، أن الدولة تحاول في وقت وجيز جدا تقديم ما تأخرت فيه خلال عشرات السنين سابقا وتداركه: «التسارع في تقديم حق الناس هتحس به كويس، وحجم المصروفات الأرقام بتتكلم عنها، وتقول كتير وتختصر حكاية طويلة».

الأرقام توضح أين كانت الدولة

وتابع: «في خلال سنوات قليلة كانت مصاريفنا 63 مليار جنيه برقم يبين حجم المجهود، ومنذ إنشاء الصندوق حتى 2014 كان الرقم ضعيف للغاية، ومن العام الماضي حتى 2030 معانا ما يعادل تريليون و160 مليار جنيه، وإذا لم نستطع الشرح فالأرقام توضح الرؤية أين كانت الدولة وأين أصبحت».

واستطرد: «الصندوق يعمل على مشروعات تتجاوز تريليون و160 مليار جنيه بين عواصم المحافظات والقاهرة التاريخية وحدائق الفسطاط، وسقف طموحاتنا عالي وليس له حدود ولا بد أن نستغل الفرصة والدعم لتدارك التأخير».