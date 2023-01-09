«التنمية الحضرية»: رأس البر أحدث مشروعات «تطوير عواصم المحافظات»

كشف المهندس إيهاب حنفي، منسق عام صندوق التنمية الحضرية، أنّ مدينة رأس البر تعد ضمن المرحلة العاجلة بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، حيث شهدت المدينة تطويرا كبيرا إذ جرى تنفيذ عددا من العمارات السكنية والمشروعات الخدمية التي غيرت من واجهة المدينة بشكل كبير.

«دارة» أول طرح يقوم به الصندوق بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان

وأشار منسق عام صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أن تطوير مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، جعلها واحدة من المدن المقترحة لوحدات المرحلة الأولى من مشروع «دارة» والذي يعد أول طرح يقوم به الصندوق، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، لتوفير التيسيرات لجميع المواطنين.

يعتبر كومبوند داخل المحافظات والمدن الكبرى

وأضاف «حنفي» أن مشروع «دارة» مشروع مميز جدا سواء في التنفيذ أو مستوى التشطيبات بالإضافة إلى كونه كومبوند داخل المحافظات والمدن الكبرى، وهو ما يميز المشروع حيث من الصعب وجود كومباوند داخل المدن القائمة، بالإضافة إلى أن المشروعات تسلم مُشطبة بالكامل ولها شركات إدارة متخصصة لأعمال الأمن والصيانة وخلافه.

وأوضح منسق عام صندوق التنمية الحضرية، أن أحد مشروعات «دارة»، المنفذة في مدينة رأس البر الساحلية والتي تم الانتهاء من الأعمال فيها بالكامل على أعلى مستوى من التشطيب، وجاري مد شبكات المرافق وإنشاء محور ضخم لخدمة المشروع والمناطق المحيطة.