محافظ سوهاج يناقش سبل تطوير منظومة النظافة مع رؤساء الوحدات المحلية

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، لمناقشة سبل تطوير قطاع النظافة والتجميل بنطاق المحافظة.

موضوعات اجتماع محافظة سوهاج

وخلال الاجتماع، بحث «الفقي» عددا من المقترحات والأفكار التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة بالمحافظة للوصول لرضا المواطنين عن هذا القطاع المهم، مشيرا إلى توفير كل أوجه الدعم للوحدات المحلية لتطوير ملف النظافة والتجميل، مع توفير العديد من معدات النظافة والتجميل بجميع مراكز المحافظة، مع ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من عمال النظافة والمشرفين واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سلامتهم.

نموذج حاوية قمامة مغطاة

كما تفقد محافظ سوهاج، يرافقه رؤساء الوحدات المحلية، نموذجا جديدا مقترحا من الوحدة المحلية لحي شرق لحاوية قمامة مغطاة من أعلى ذات فتحة تسمح فقط بمرور أكياس القمامة، وذلك لمنع النباشين من نبش الحاويات، والقضاء على الروائح الكريهة للقمامة، ووجه محافظ سوهاج بتعميم التجربة على جميع الوحدات المحلية، والعمل على تطوير المنظومة من خلال أفكار جديدة خارج الصندوق.

دعم منظومة النظافة

وأكد أن من أولويات الدولة دعم منظومة النظافة في المحافظات والمدن وملف تحسين البيئة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا بضرورة الصيانة المستمرة لكافة المعدات للحفاظ على كفاءتها ووضع خطة عمل وخطة صيانة للمعدات الجديدة.