وزيري عن الكشف الأثري الجديد في المنيا: بردية بطول 15 مترا وألوان مميزة لأول مرة

أوضح الدكتورمصطفى وزيري، الأمين العام لمجلس الأعلى للآثار، أنه لأول مرة تم الكشف عن بردية كاملة، يبلغ طولها من 15 إلى 20 متر تقريبا، ذات ألوان ممتازة، لافتا إلى أنه سيتم عرضها في المتحف المصري الكبير.

الكشف الأثري الجديد

وقال الأمين العام لمجلس الأعلى للاثار، على هامش مؤتمر صحفي، أنّ الكشف الجديد في منطقة الغريفة بالمنيا، يضم تابوتا خشبيا لسيدة تسمى ناني من العصر الحديث، وهي منشدة للإلهه جحوتي، بالإضافة إلى بردية كاملة وبحالة جيدة، لافتا إلى أنه سيتم عرض الكشف الأثري الجديد في المتاحف المصرية مثل المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية.

والكشف عبارة عن جبانة تخص كبار موظفي الدولة الحديثة، وجرى العثور بها على تمائم وحلي وتوابيت حجرية، لافتا إلى أن ما جرى اكتشافه يشير إلى وجود جزء من الجبانة أعيد استخدامه في العصر المتأخر، وفي إحدي الدفنات بالجبانة جرى العثور على تابوت خشبي عليه نقوش لإحدى السيدات، وبردية كاملة، ومقبرة ملكية مميزة.

منطقة الغريفة بالمنيا

وتعتبر منطقة «الغريفة» منطقة أثرية تقع بالظهير الصحراوي، غرب مدينة ملوى بـ25 كيلومترًا، وجنوب مدينة المنيا بحوالى 75 كيلومترًا، وهي أحد المناطق الأثرية التاريخية التي تقع جنوب المنيا، وتجاورها عدة مناطق أثرية، منها تونا الجبل والأشمونين بالبر الغربى وتل العمارنة وبنى حسن بالبر الغربى، بالإضافة إلى المناطق الأثرية بجنوب المنيا.