إنجازات 10 سنوات.. الدولة نفذت خطة لترميم الآثار بـ70 مليون دولار

شُكلت اللجنة الرئيسة لتقنين أوضاع الكنائس في يناير 2017 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء، وممثلين عن الطائفة المعنية وعن جهات سيادية، لدراسة الطلبات بشأن تنظيم وبناء وترميم الكنائس.

ترميم بعض الآثار الدينية

وذكرت الحكومة، خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ الدولة نفذت خطة بقيمة 70 مليون دولار أمريكي من أجل ترميم بعـض الآثار المصرية، والتي من بينها المعابد اليهودية، فضلًا عن ترميم الدولة لبعض الآثار الدينيـة الواقعـة فـي مسـار رحلة العائلة المقدسة، وتمّ افتتاح 7 مواقع من إجمالي 14 موقعًا.

تعزيز العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد

وتتويجًا لجهود الدولة المصرية في مجال التقاء الأديان، فقد تمّ افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة تحقيقًا لمبادئ المواطنة الكاملة للمصريين جميعًا، والعمل على تعزيز العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد.

وعلاوة على ما سبق فقد أنشأت الحكومة المصرية بإنشاء وتطوير العديد من دُور العبادة بمختلفُ المحافظات تأكيدًا لتعزيز قيم ومبادئ التسامح والتعايُش.

وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالعلم والثقافة، ونشر صحيح الدين، ونبذ الإرهاب والتطرف فقد تمّ افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي، بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يعد بمثابة منارة للتنوير ومواجهة الأفكار المتطرفة.