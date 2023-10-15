إسرائيل تطالب «الأونروا» بإخلاء مدارسها في غزة من من النازحين

طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مدارس إيواء النازحين في غزة، التابعة للأونروا، وفقا لما أفادته منى عوكل مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، قبل قليل.

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أنّ قوت الاحتلال الإسرائيلي أخلت حي «تل الهوى» جنوب غرب غزة جراء القصف الإسرائيلي، وتم تعطل سيارات الإسعاف جراء إغلاق الاحتلال الطرق في قطاع غزة.

ويتزامن ذلك مع قصف إسرائيلي مكثّف على قطاع غزة بعد عملية خاطفة نفذتها حركة «حماس» عبر الجو والبحر والبر على مواقع وأهداف إسرائيلية في العمق.