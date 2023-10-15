كل ما تريد معرفته عن نوة الرياح الصليبة.. تضرب الإسكندرية خلال 5 أيام

يشهد طقس الإسكندرية حالة من التغيرات خلال الفترة الحالية، وتنتظر المدينة الساحلية قدوم نوة رياح الصليبة التي تعد من أشهر نوات شهر أكتوبر، وتهب في النصف الثاني منه، وفقا لجدول نوات 2023 الذي تصدره هيئة ميناء الإسكندرية.

معلومات عن نوة الرياح الصليبة

ونشر جدول نوات هيئة ميناء الإسكندرية معلومات عن نوة الرياح الصليبة، وهي من النوات التي تأتي في شهر أكتوبر من كل عام وتستمر لمدة 3 أيام.

ووفق ما أعلن عنه الموقع الرسمي لقطاع النقل البحري، فإن نوة رياح الصليبة تبدأ في 20 أكتوبر الجاري، ومدتها 3 أيام، وهي غربية ممطرة غالبا.

تاريخ نوة رياح الصليبة

ولـ نوة رياح الصليبة تاريخ طويل مع محافظة الإسكندرية تحديدًا، فقد تسببت في غرق شوارعها عام 2015 بعدما هطلت أمطار غزيرة.

أمطار غزيرة في الاسكندرية

وقبل هبوب نوة رياح الصليبة في 20 أكتوبر الجاري، نشر الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد المصرية مجموعة من الصور على «فيسبوك» ترصد هطول أمطار غزيرة، مع نشر حالة الطقس اليوم، والتي تضمنت انخفاضا في درجة الحرارة، على أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية وسانت كاترين، مائل للحرارة على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار نسبياً على باقي الأنحاء نهاراً، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة نسبياً في آخره شمالاً لطيف ليلاً جنوباً.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والدلتا وشمال سيناء، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وشمال سيناء.