نوة «رياح الصليب» تضرب الإسكندرية في أول أيام الدراسة.. وتحذيرات للأهالي

ضربت نوة «رياح الصليب» في ثاني أيامها مدينة الإسكندرية، بالتزامن مع أول أيام الدراسة، ما أدى لنشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة، مع ارتفاع نسبي للأمواج وكثافة السحب، وتوقعات بسقوط أمطار، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

ورصدت عدسة «الوطن»، تأثير نوة رياح الصليب في ثاني أيامها اليوم، التي بدأت أمس برياح ساخنة، ثم تبدلت بنشاط رياح وارتفاع نسبي للأمواج مع كثافة السحب التي يتبعها توقعات بتساقط الأمطار.

أمطار نوة رياح الصليب

وتبع طقس الإسكندرية اليوم، تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية للأهالي من الرياح الشديدة وتبلغ سرعتها 28 كيلومترا بالساعة، واحتمالية تساقط الأمطار الخفيفة بنسبة 30%، مع انخفاض درجات الحرارة التي تسجل 29 للعظمى بانخفاض درجتين عن أمس.

مدة نوة رياح الصليب في الإسكندرية

ووفقاً لجدول نوات 2023، الذي تصدره هيئة ميناء الإسكندرية، فإن نوة رياح الصليب من النوات التي تأتي في نهاية شهر سبتمبر بالتحديد آخر أيام الشهر، وتستمر لمدة 3 أيام.

إجراءات على شواطئ الإسكندرية

وتبع ذلك أيضا اتخاذ محافظة الإسكندرية، ممثلة في الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة رواد الشواطئ، من خلال رفع الرايات المناسبة وإطلاق صافرات تحذيرية للمواطنين والمرور المستمر لمسئولي شواطئ حي العجمي على الرواد لتحذيرهم كونها الأكثر اضطرابا.