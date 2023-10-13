توقعات بهطول أمطار على الإسكندرية.. و«نوة» تضرب المحافظة في هذا التوقيت

تعيش الإسكندرية أجواء شتوية في الوقت الراهن، تمثلت في انخفاض درجات الحرارة مع توقعات بسقوط أمطار، بشكل يومي وبنسبة خفيفة، تزامنا مع اقتراب موعد نوة جديدة تسمى «رياح الصليبة»، والتي ضربت المحافظة في آخر سبتمبر الماضي، وتعود مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

موعد نوة الإسكندرية المقبلة

وبحسب جدول ميناء الإسكندرية عن مواعيد نوات الإسكندرية خلال خريف وشتاء 2023، فكشف عن وجود نوة قريبة بعد أسبوع من الآن، وهي نوة الرياح الصليبة، التي تعد آخر النوات الهادئة قبل أن تزداد شدة النوات في شهر نوفمبر.

نوة ممطرة وانخفاض درجات الحرارة

وتشتهر نوة الرياح الصليبة التي تهب على الإسكندرية في 20 أكتوبر، بأنها تستمر لمدة 3 أيام أيضا، وتصاحبها رياح غربية، وتكون ممطرة غالبًا، مع انخفاض أكبر في درجات الحرارة.

توقعات سقوط أمطار على الإسكندرية

ويسبق ذلك توقعات بسقوط أمطار على الإسكندرية اليوم بنسبة 30% وهي النسبة المتوقعة بشكل يومي من قبل هيئة الأرصاد الجوية على مدار الأيام الماضية حتى اليوم.