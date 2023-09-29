«رياح الصليب» أول نوة تضرب الإسكندرية في فصل الخريف.. تبدأ غدا

تشهد الإسكندرية غدا أول نوات الخريف 2023، وهي نوة رياح الصليب، وذلك بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من طقس متقلب واضطرابات جوية ورياح ساخنة تضرب المدينة الساحلية، مع توقعات بتساقط الأمطار في يومها الثاني.

نوة رياح الصليب في الإسكندرية

ووفقا لجدول نوات 2023 الذي تصدره هيئة ميناء الإسكندرية، فإن نوة رياح الصليب من النوات التي تأتي في نهاية شهر سبتمبر بالتحديد آخر أيام الشهر يوم 30 من الشهر وتستمر لمدة 3 أيام.

رياح ساخنة في أول أيام النوة

وعكس تقرير الأرصاد الجوية عن طقس أيام نوة رياح الصليب، ما تحمله النوة من اضطراب نسبي في سواحل عروس البحر المتوسط، بالإضافة إلى رياح شديدة ساخنة في يومها الأول.

أمطار نوة رياح الصليب

وتتميز نوة رياح الصليب بأنها شديدة الرياح الساخنة وغير ممطرة، ولكنها في أغلب الأحيان تهب برياح شديدة وتتساقط الأمطار الخفيفة جدًا، وهو الأمر الذي تبعه توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار بدءًا من الأحد المقبل، وهو ثاني أيام النوة ويستمر لثالث أيامها.

واتخذت محافظة الإسكندرية، ممثلة في الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة رواد الشواطئ، من خلال رفع الرايات المناسبة وإطلاق صافرات تحذيرية للمواطنين والمرور المستمر لمسئولي شواطئ حي العجمي على الرواد لتحذيرهم كونها الأكثر اضطرابا.