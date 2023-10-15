تحصين 51 ألف رأس أغنام وماعز ضد مرض طاعون المجترات بالشرقية

أكدت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أنه خلال الأسبوع الثاني من انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، تم الانتهاء من تحصين 51 ألفا و910 رؤوس أغنام وماعز، بالإضافة لترقيم وتسجيل 2117 رأس أغنام.

طاعون المجترات من أخطر الأمراض الفيروسية

وأوضح اللواء إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت عن طريق 180 لجنة في 17 إدارة خارجية خلال الأسبوع الثاني من الحملة التي بدأت أعمالها 1 أكتوبر، بتحصين 51 ألفا و910 رؤوس أغنام وماعز للوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة، وترقيم وتسجيل 2117 رأس غنم وذلك في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

كما أكد أهمية التحصين لأنه من أخطر الأمراض الفيروسية التي تصيب الأغنام والماعز، حيث يتم استخدام خلال الحملة لقاحا يوفر الحماية لمدة عام لمواجهة التغيرات المناخية نظرا لارتفاع درجة الحرارة في السنوات الأخيرة وانتشار بعض الأمراض و تتضمن أعراض مرض طاعون المجترات الصغيرة ارتفاع درجة الحرارة وإسهال وتقرحات في الفم واللثة، لأنه يعتبر من الأمراض الفيروسية.

مرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع

كما أكد مدير المديرية ضرورة تكثيف التحصين ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب مزارع المواشي والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مشيرا إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين، وتم عقد 1122 ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين لتجنب إصابة الحيوانات وتقليل الخسائر الناتجة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

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