«بيطري الشرقية»: تحصين 230 ألف طائر ضد الإنفلونزا والأمراض الوبائية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة والسمكية، والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان، لتلبية احتياجات السوق المحلية ومشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك، لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الداجنة والسمكية.

التحصين ضد مرض إنفلونزا الطيور

ومن جهته، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنّ المديرية «إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية»، حصنت خلال شهر سبتمبر 2023 ، نحو 148 ألف و785 طائرًا، ضد مرض إنفلونزا الطيور، و50 ألفًا و480 طائرًا ضد الأمراض الوبائية الأخرى، و31 ألف طائر بالحضانات بإجمالي تحصين 230 ألفًا و265 طائرًا ضد مرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى، بمعرفة لجان التحصين التي مّرت على 1900 منزل بالقرى والمدن ومزارع الدواجن.

سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن

وجرى سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن بعدد 60 مزرعة، وأخذ 386 مسحة للفحص، لإجمالي عدد طيور 230 ألفًا و265 طائرًا، بالإضافة إلى استخراج 701 تصريح ما قبل البيع، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها، وتمت المتابعة الصحية البيطرية لـ20 مزرعة سمكية، وذلك في إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنّ المديرية متمثلة في إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية، نظمت 439 ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة 1050 لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى، و90 لقاء مكتبي للتوعية بمرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان.