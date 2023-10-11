تحصين 17.4 ألف رأس أغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة في بني سويف

أعلن الدكتور أحمد الجبالي مدير الطب البيطري في محافظة بني سويف، قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بحملة قومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، التي بدأت أول الشهر الجاري، إذ بلغ إجمالي الأعداد المحصنة أكثر من 17 ألفا و400 رأس من الأغنام والماعز حتى اليوم الأربعاء، فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية جميع قرى ومراكز المحافظة.

حملة التطعيم ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة في بني سويف

وأشار مدير الطب البيطري في محافظة بني سويف خلال تصريحات صحفية اليوم، إلى أن المديرية أتمت استعداداتها لتنفيذ الحملة بتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بالتحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات المستخدمة خلال الحملة، التي تستهدف القضاء على طاعون المجترات الصغيرة.

وأوضح «الجبالي» أن مرض طاعون المجترات الصغيرة من الأمراض الفيروسية التي تصيب أساسا الأغنام والماعز، وينتقل عن طريق الاتصال المباشر بين حيوان سليم وآخر مصاب، وتظهر أعراضه في ارتفاع درجة حرارة جسم الحيوان المصاب، من خلال إفرازات مخاطية من العين والدموع والإفرازات.

محافظ بني سويف يوجه بتيسير أعمال الحملة

من جانبه، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في الحملة القومية التي تنفذها وزارة الزراعة لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، مؤكدا أهمية وسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة، والالتزام بجميع تعليمات وإرشادات اللجان البيطرية، مع ضرورة حشد كل الجهود للإعلان عن الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تواجه الثروة الحيوانية.