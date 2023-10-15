محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل طريق وترعة المريوطية في فيصل

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تغطية وتطوير وتأهيل ترعة المريوطية بقطاع منطقة فيصل، وذلك ضمن المشروع الذي تنفذه محافظة الجيزة لرفع كفاءة وتطوير المحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير، إذ أعمال التوسعة الجارية لكوبري الشيشيني والتي تمّ الانتهاء منها وبدء إجراءات تسليم الموقع للشركات المنفذة لأعمال التطوير والرصف لمسار الطريق.

توفير دوريات لرصد أي حالات إلقاء للمخلفات

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطرق بسرعة استلام المواقع بالقطاعات المتبقية وبدء الأعمال فوراً الخاصة بالطبقة الاسفلتية لسرعة الانتهاء منها مع مراعاة توفير ساحات الانتظار والمساحات الخاصة بالمواقف ونقاط الخدمات والأكشاك التجارية واستغلال الفراغات دون تأثير على مسطح الطريق لضمان تحقيق الانسيابية المرورية.

كما وجع المحافظ رئيس حي الهرم بالمتابعة الدورية للطريق وتوفير دوريات لرصد أي حالات إلقاء للمخلفات على جانبي الطريق وتوقيع العقوبات القانونية على أصحابها بالإضافة الي متابعه نسب التنفيذ للشركات المسند إليها الأعمال ومدي الالتزام بالجدول الزمني لها مع إزالة أي معوقات تواجه مراحل العمل لضمان الانتهاء من المشروع بالكامل.

مشروع رصف وتطوير وتوسعة طريق المنصورية

كما اطلع محافظ الجيزة، من مدير مديرية الطرق علي نسب التنفيذ بمشروع رصف وتطوير وتوسعة طريق المنصورية بدءا من تقاطعه مع محور المهندس شريف إسماعيل باتجاه الصليبة بالمنصورية بطول ٣ كيلومترات ومتوسط عرض 30 مترًا بمركز ومدينة كرداسة، استكمالاً لخطة التطوير الجارية للطريق والتي بدأت بمسار الطريق بمركز ومدينة أبو النمرس مروراً بحي الهرم وحتي مركز ومدينة كرداسة.

رافق محافظ الجيزة، خلال الجولة، اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة و طه عبدالصادق رئيس حي الهرم والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي ومسؤولي شركات المرافق والمكاتب الهندسية والاستشارية والشركات المنفذة للأعمال.