محافظ الجيزة يوجه بتنظيم مجموعات الدعم المدرسي منعا للدروس الخصوصية

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال تفقده مدارس الحوامدية وأبو النمرس والبدرشين، بضرورة تنظيم مجموعات الدعم المدرسي للطلاب لمنع الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية غير المرخصة، لتخفيف الاعباء المادية علي أولياء الأمور .

وعي الطلاب بالمشروعات القومية

وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته البالغة خلال حديثة مع الطلاب، لوعيهم بحجم المشروعات القومية وجهود التنمية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع القطاعات، والتي منها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وخطة الدولة في القضاء علي العشوائيات، وإنشاء منظومة طرق دولية إلي جانب إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من فيروس سي، لتصبح أول بلد يحصل على المستوى الذهبي في مسار القضاء على التهاب الكبد C، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

تطعيم الأطفال ضد مرض الالتهاب السحائي

كما تابع المحافظ خلال جولته حملات تطعيم الأطفال ضد مرض الالتهاب السحائي بمدرستي بنك أبو ظبي الإعدادية بنين بأبو النمرس والشهيد صالح فخري الإعدادية بنات بمجمع مدارس ميت رهينة بالبدرشين.

كما حرص على تفقد غرفة الزائرة الصحية والصحة المدرسية، للتأكد من توافر المستلزمات والإسعافات الطبية اللازمة، موجها خلال تفقده مدرسة الشهيد عاطف الإسلامبولي الإعدادية بضرورة تطوير ملعب المدرسة بالنخيل الصناعي وتجهيزه ليكون متنفسا للطلبة مع تقليم الأشجار الموجودة بالمدرسة، واستكمال الصيانات اللازمة بها، كما تفقد دورات المياه بكافة المدارس خلال زيارته للتأكد من مراعاة أعمال النظافة العامة بها.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، والنائب عصام هلال عفيفي، وأشرف سلومة مديرية التربية والتعليم، والدكتور سامح عشماوي مدير مديرية الشؤون الصحية، والمهندس عبد الناصر سعدالله مدير هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ومبروك البيومي رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية ومحمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين .