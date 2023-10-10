محافظ الجيزة يتفقد عدّة مدارس.. ويوجه بتنظيم دخول وخروج الطلاب

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية صباح اليوم، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد في مدارس «بنك أبو ظبي الإعدادية بنين، والسلام الابتدائية، وأمل منيل شيحة للصم وضعاف السمع التابعين» لإدارة أبو النمرس التعليمية، ومدارس «يوسف محمود يوسف الأبتدائية، والحوامدية الثانوية بنات» التابعين لإدارة الحوامدية التعليمية، ومدارس «الشهيد عاطف الاسلامبولي الإعدادية بنين، ومجمع مدارس ميت رهينة» التابعين لإدارة البدرشين التعليمية، للتأكد من عدم وجود أي معوقات وتوافر عناصر السلامة والأمان للطلاب وانتظام العملية التعليمية.

وحرص محافظ الجيزة خلال جولته على تفقد الفصول الدراسية، والوقوف على المناهج التعليمية المقدمة للطلاب ومستوى الكثافات الطلابية داخل الفصول، والتأكد من تسليم الكتب الدراسية للطلبة، كما اطّلع على دفتر التكليفات وجدول الإشراف اليومي، للوقوف على مدى توزيع المشرفين على الأدوار.

وشدد راشد، على مديري المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب، لمنع التزاحم واستخدام السلالم مع تواجد المشرفين في كل دور، للحفاظ على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب مع عمل الصيانات اللازمة داخل المدارس أولا بأول.

وشهد محافظ الجيزة حصة التربية الرياضية بمدرسة الشهيد النقيب نصر عبد الحكيم القاسم الثانوية المشتركة بمجمع مدارس ميت رهينة في البدرشين، مشددا على ضرورة توعية الطلاب باتباع إجراءات السلامة والأمان عند الدخول والخروج حفاظا على سلامتهم.