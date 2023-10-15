محافظ الشرقية يلتقي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، على هامش زيارتها للمحافظة لتنظيم لقاءات توعوية للشباب وفتيات المحافظة، وعقد ورش عمل لبناء قدرات العاملين بمديريات وإدارات العمل والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم وجهاز تنمية المشروعات وتنمية القرية ومشروعك، خلال الفترة من 15 حتى 17 أكتوبر الجاري.

لقاءات تثقيفية وتوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

ورحب محافظ الشرقية بزيارة رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر للمحافظة، لتنفيذ عدد من اللقاءات التثقيفية والتوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة والمشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة، وكذلك البرامج التي تقدم للشباب قروضا ميسرة لإقامة مشروعات خاصة، ومنها (مشروعك - صندوق التنمية المحلية - جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)، لها دور كبير في محاربة البطالة ومكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب تُدر عليهم دخلاً ثابتاً وتوفر لهم حياه كريمة.

تقديم التيسيرات اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة

ومن جانبها أشادت السفيرة نائلة جبر بمجهودات محافظ الشرقية في تقديم التيسيرات اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة والمتنوعة للشباب والتي تُساهم في توفير فرص عمل جادة لأبناء المحافظة بهدف التصدي لتلك الظاهرة السلبية، فضلاً عن بحث أوجه التعاون المشترك للتوسع في إقامة العديد من البرامج التوعوية لمجابهة تلك الظاهرة ونشر الوعي بين فئات المجتمع لتحقيق مردود التنمية المنشودة.

ومن المقرر أن يتم عقد لقاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية المعنية ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة ومديري إدارتي تنمية القرية والشئون الاقتصادية بالديوان العام للحديث عن أسباب الهجرة غير الشرعية وطرق مجابهتها وأهمية الدور التوعوي لوسائل الإعلام، وكذا دور رجال الدين في تسليط الضوء على خطورة الهجرة غير الشرعية والبدائل المتاحة للقضاء عليها.