«شباب كفر الشيخ» تناقش آليات مواجهة الهجرة غير الشرعية في ندوة بالبرلس

نظمت إدارة شباب برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ندوة عن الهجرة غير الشرعية، وجرائم الاتجار بالبشر بمشاركة 40 شاباً وفتاة من أعضاء مراكز الشباب.

توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ وزارة الشباب والرياضة تحرص على توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، واستثمار طاقات الشباب، وتبصير العقول بالفرص التى تُقدمها الدولة للشباب من فرص تدريبية، وإطلاق المشروعات القومية الكبرى التى تُقدمها الدولة لتحسين حياة المواطن المصري.

التعريف بالتنمية المستدامة وأهدافها

أدار الندوة التثقيفية بمركز شباب برج البرلس على العشرى، وتناول تعريف التنمية المستدامة وأهدافها، ومفهوم الهجرة غير الشرعية، وتحلى الشباب بالعزيمة والإرادة، كما تناول أهمية العلم والتنمية الذاتية بالنسبة للشباب، واكتساب المهارات، ومواكبة العصر لخلق فرص عمل لأنفسهم محلياً ودولياً.

جاء ذلك، بإشراف نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وتنفيذ همت مصطفى، مسؤول النشاط الثقافى بالمديرية، وسماح عميرة، مدير إدارة شباب برج البرلس.