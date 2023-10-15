برلماني: قافلة المساعدات المصرية تعكس حجم الدعم الشعبي لأهالي غزة

ثمّن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، الجهود التي تبذلها الإدارة المصرية من أجل الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي قطاع غزة، في ظل ما يتعرضون له من حرب إبادة يمارسها بحقهم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت «صبور»، في بيان له اليوم، إلى أن مصر دعت العالم إلى إرسال المساعدات عبر مطار العريش الجوي بشمال سيناء، ليتم نقلها وتجهيزها تمهيدا لتوصيلها للقطاع تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

تجهيز قافلة مساعدات ضخمة

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في تجهيز قافلة مساعدات ضخمة وصلت إلى العريش مساء أمس، تمهيدا لتوصيلها إلى سكان غزة، مؤكدا أن هذه القافلة تعكس حجم الدعم الشعبي لإخواننا في قطاع غزة في ظل ما يتعرضون له من جرائم يرتكبها جيش الاحتلال، الذي يقوم بحرب إبادة ضدهم، لدفعهم إلى ترك أراضيهم والفرار جنوبا، تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية، وهو الهدف الذي تتصدى له مصر بكل قوة وحسم.

تخاذل المجتمع الدولي

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المجتمع الدولي بما يضمه من منظمات أممية فقد جزء كبيرا من مصداقيته أمام شعوب العالم والشعوب العربية بشكل خاص، التي رأت تخاذلا غير مسبوقا في مواجهة حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون على إيدي الاحتلال المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، في نموذج صارخ لازدواجية المعايير، مؤكدا أن هذه المعركة ستكون نقطة تحول في تاريخ هذا المنظمات وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، التي تسعى فقط لتحقيق أهداف الدول الكبرى في العالم.

وأكد النائب أحمد صبور، أن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه ولن يتخلى عنها لأنه يدرك مخطط الاحتلال، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وجهت للعالم رسائل واضحة لا تقبل التأويل أن مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي وحدودها وأرضها، وأن وجود الشعب الفلسطيني على أرضه الضامن الوحيد لاستمر الحق الفلسطيني أمام العالم، وأنها ستتصدى لهذه المخططات بجميع الوسائل المتاحة، مطالبا الشعب المصري بالالتفاف حول قيادته السياسية في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب وحدة القرار ووحدة الصف.