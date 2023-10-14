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خبير استراتيجي: مصر تدعم الشعب الفلسطيني وتسعى لتهدئة الأوضاع

كتب:

حسن سمير
09:16 م | السبت 14 أكتوبر 2023
اللواء عادل العمدة الخبير الاستراتيجي

اللواء عادل العمدة الخبير الاستراتيجي

أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن مصر تقدر القضية الفلسطينية، وتسعى إلى تقديم يد العون للشعب الفلسطيني، والسعي نحو تهدئة الأوضاع.

موقف مصر تجاه هذه الأزمة

وقال عادل العمدة، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، أن موقف مصر تجاه هذه الأزمة، هو وقف تصعيد الأزمة، وتقوم بالاتصال بين الأطراف؛ حتى لا يُقتل الأبرياء، وهناك مطالبة لمجلس الأمن للتدخل وحل هذه الأزمة.

إدانة التصرفات الإسرائيلية

وأوضح المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الدولة المصرية لا تعمل بعشوائية، وتنطلق من ثوابت السياسة الخارجية المُدينة للتصرفات الإسرائيلية، والتكاتف مع الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية.

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