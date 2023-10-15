«التموين» تعلن استيراد 250 ألف طن أرز أبيض

قالت وزارة التموين، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية استيراد 250 ألف طن أرز أبيض.

استيراد أرز أبيض

وأكدت وزارة التموين، في بيان لها، منذ قليل، أن كمية الأرز الأبيض المستورد، تزيد عن الاحتياطي الاستراتيجي من سلعة الأرز، ليصل بذلك إلى أكثر من 6 أشهر، موضحة أنه من المتوقع وصول الشحنة خلال 6 أسابيع من تاريخ التعاقد، وفور وصولها ستطرح بأسعار مناسبة لضبط الأسواق.

وأكدت مصادر لـ«الوطن» منذ يومين، قرب استلام كمية كبيرة من الأرز الأبيض الهندي المتعاقد عليها من وزارة التموين مع حكومة الهند، مشيرة إلى أنّ الكمية التي تم التعاقد عليها تصل إلى 500 ألف طن، وستستلم على دفعتين كل منها 250 ألف طن.

انفراجة في أسعار الأرز بالأسواق

تجدر الإشارة، إلى حدوث انفراجة كبيرة في أسعار الأرز بالأسواق مع كثرة المعروض، المقرر أن تضخه وزارة التموين للأسواق قريبا.