مصادر بـ«التموين»: طرح أرز هندي بسعر مخفض في المجمعات الاستهلاكية قريبا

كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قرب طرح أرز هندي مخفض في المجمعات الاستهلاكية، على خلفية توصل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، لاتفاق مع حكومة الهند، لاستثناء مصر من قرار حظر تصدير الأرز.

انخفاض أسعار الأرز في مجمعات التموين

وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن قرب استلام كمية كبيرة من الأرز الأبيض الهندي المتعاقدة عليها وزارة التموين مع حكومة الهند، مشيرة إلى أنّ الكمية التي تم التعاقد عليها تصل إلى 500 ألف طن وسيتم استلامها على دفعتين كل منها 250 ألف طن.

وأكدت المصادر، أنّ وصول الأرز الهندي يسهم في حدوث انفراجة كبيرة في أسعار الأرز بالأسواق مع كثرة المعروض، خاصة في ظل الإقبال على شراء الأرز الهندي الذي كانت تطرحه وزارة التموين سابقا في المجمعات والمنافذ.

سعر الأرز في التموين

وأشارت المصادر، إلى أنّ سعر الأرز المقرر طرحه في المجمعات والمنافذ سيقل عن سعر الأرز في الأسواق والذي يتراوح سعره حاليا بين 25 حتى 35 جنيها، قائلا: «من المتوقع ألا يزيد سعر الأرز المقرر طرحه عن 22 جنيها في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية».

مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار

ووجّهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مديرياتها على مستوى المحافظات، بشن حملات رقابية وتفتيشة لضبط الأسواق وتطبيق قرار رئيس الوزراء بتخفيض أسعار السلع، بناء على الاتفاق مع شركات المنتجات الغذائية، لخفض أسعار السلع التالية «السكر، والزيت الخليط، والأرز، والفول، والعدس، والألبان، والمكرونة، والدواجن الحية، والدواجن المجمدة، وبيض المائدة».

ومن المقرر أن تهتم الحملات الرقابية لوزارة التموين، بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، للتأكد من طباعة وكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية، وفقا لتصريح رئيس الوزراء: «لن أتهاون وسأتخذ كل الإجراءات ضد أي تلاعب في الأسعار».