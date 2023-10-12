«التموين»: حملات رقابية للتأكد من وجود خصومات حقيقية على السلع

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجود استعدادات تامة على مستوى المديريات التموينية في المحافظات، لبدء الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق تزامنًا مع بدء مبادرة الحكومة لخفض الأسعار والتي تنطلق يوم السبت المقبل 14 أكتوبر.

الرقابة على أسعار السلع الغذائية المخفضة

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك تعليمات صادرة من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق من خلال التأكد من خصومات حقيقية على أسعار السلع، خاصة السلع التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والبالغ عددها 10 سلع وهي: «السكر، والزيت الخليط، والأرز، والفول، والعدس، والألبان، والمكرونة، والدواجن الحية، والدواجن المجمدة، وبيض المائدة».

طباعة الأسعار بعد التخفيض على المنتجات

ونوهت المصادر بأنّ الحملات الرقابية لديها تعليمات أيضا بالتركيز على طباعة سعر البيع على كل سلعة، وهي سلع «السكر، والزيت الخليط، والأرز، والفول، والعدس، والألبان، والمكرونة، والدواجن الحية، والدواجن المجمدة، وبيض المائدة».