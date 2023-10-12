«التموين»: لا توجد تسعيرة جبرية على السلع وإنما سعر عادل فقط

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّه لا توجد تسعيرة جبرية على أسعار السلع والمنتجات المقرر تخفيضها بقرار من الحكومة، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي تنطلق يوم السبت 14 أكتوبر الجاري.

تخفيضات أسعار السلع

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ أسعار السلع المخفضة ستكون الأسعار العادلة لتناولها في الأسواق، وأنّها ليست تسعيرة جبرية على المنتجات الغذائية، قائلة: «كل شركة ستطرح السلعة بالسعر العادل منها للمستهلك، مع عدم إلزام الشركة بسعر معين كتسعيرة جبرية».

تخفيف العبء عن المواطنين

وأكدت المصادر استمرار المبادرة لمدة 6 أشهر تبدأ في 14 أكتوبر الجاري، ستحدث انفراجة كبيرة في أسعار السلع، من أجل تخفيف العبء عن المواطنين.

يشار إلى أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان بالاتفاق مع عددٍ من شركات المواد الغذائية، بتطبيق تخفيضات على أسعار 10 سلع غذائية تخفيفًا على المواطنين، وهي «السكر، والزيت الخليط، والأرز، والفول، والعدس، والألبان، والمكرونة، والدواجن الحية، والدواجن المجمدة، وبيض المائدة».