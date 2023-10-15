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قرارات عاجلة في اجتماع مجلس الأمن القومي: «أمن مصر خط أحمر»

كتب:

محمد أبو عمرة
01:36 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ إذ تمّ استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية:

قرارات مجلس الأمن القومي

1- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.

2- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة. 

3- التشديد على أنَّه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. 

4- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

5- تأكّيد أنَّ أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

6- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.