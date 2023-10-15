نقابة المهن الزراعية تعلن تأييدها للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وإطلاق ندوات توعوية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خطابا من نقابة المهن الزراعية تعلن فيه تأييدها للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وإطلاقها عدد من الندوات التوعوية في كل المحافظات لتوعية جموع المزارعين والعاملين في المهن الزراعية المختلفة بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وممارسة حقوقهم الدستورية، وكذلك الإنجازات التي شهدتها الدولة على مدار السنوات التسع الماضية، وخاصة في القطاع الزراعي الذي شهد تطورا كبيرا خصوصا في مجال مشروعات التوسع الأفقي وإضافة 3 - 4 ملايين فدان لتوفير الأمن الغذائي.

النقابة تضم مليون مهندس زراعي

وتعرب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عن تقديرها الكبير لدور نقابة المهن الزراعية الفعّال منذ إنشائها في ستينات القرن الماضٍ في توفير الخدمات وتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين، وهي النقابة التي تضم قرابة مليون مهندس زراعي، وترحيبها بزيارة نقابة المهن الزراعية الممثلة لجموعهم لمقر الحملة، ومبادرتهم في إقامة المبادرات التوعوية للمواطنين، وخاصة المزارعين للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري المقبل.

وتؤكد الحملة الرسمية، أنها ستعمل بشكل غير نمطي، وأنها ستكون حملة جامعة لكل مصري محب لوطنه، وأنها قائمة على المشاركة الجماعية لكافية أطياف المجتمع المصري، مع حرص المرشح أن تشهد العملية الانتخابية حالة الزخم التي تولد حياة سياسية مفعمة بالحيوية والنشاط.