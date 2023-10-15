جامعة المنصورة الجديدة تشارك في مسابقة إثراء القراءة

أعلن الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اشتراك الجامعة في مسابقة إثراء القراءة، وهي إحدى برامج مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي.

مسابقة إثراء القراءة

وأوضح رئيس جامعة المنصورة الجديدة، في تصريحات صحفية، أنه تم المشاركة في المسابقة من خلال تعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، ثم تقديم مراجعة وافية باللغة العربية لكتابٍ من اختيار المُشارك.

وأوضحت الجامعة، أن الاشتراك في المسابقة يعني الالتزام التام بالشروط والأحكام وما يترتّب عليها، ويحتفظ المنظمون بحق إلغاء أو تمديد أو تعديل مجريات المسابقة أو شروطها أو أحكامها من دون إشعار مسبق، وتخضع كل المشاركات المقدمة في المسابقة للمراجعة، من أجل التأكد من مدى توافقها مع الشروط والأحكام.

شروط وأحكام الاشتراك في المسابقة

وتتضمن الضوابط والشروط للاشتراك في المسابقة ما يلي:

- على جميع المشاركين الالتزام بمواعيد بدء وانتهاء المدة المحددة لتقديم المشاركات في جميع المراحل.

- يجب على المشترك الإقرار بأنه طلع ووافق على شروط وأحكام المسابقة قبل الاشتراك فيها.

- يجري إلغاء أي مشاركة إذا ثبت عدم صحة المعلومات الواردة فيها، وإن ثبت ذلك بعد الترشيح لسبب من الأسباب ويتخذ إجراء استبعاد المشارك المعني وترشيح مشارك بديل.

- يحق للمنظمين عدم منح الجائزة لمتسابق فائز واختيار فائز آخر في حال أخلّ بأي من شروط وأحكام المسابقة.

- يجب على المشترك التحلّي بالمصداقية التامة في جميع التفاصيل الخاصة بالمشاركة التي يضعها في نموذج المشاركة.

- يجب على المشارك ضمان أن تكون جميع المعلومات المقدمة من قبله في هذه المسابقة صحيحة وحديثة وكاملة حتى يتجنب استبعاد اسمه.

- للمنظمين الحق في نشر ما يرونه مناسبًا من المعلومات المدخلة في نموذج التسليم عن المشاركين في حال الترشح أو الفوز بإحدى الجوائز.