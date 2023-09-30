رئيس جامعة المنصورة الجديدة خلال استقبال الطلاب: نسعى لتوفير تجربة تعليمية ثرية

وجه الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، كلمة خلال استقبال طلاب الدفعة الثالثة في العام الجامعي الجديد، قائلا: «نرحب بكم أجمل ترحيب في جامعة المنصورة الجديدة، والتي أنشأتها الدولة المصرية كجامعة أهلية غير هادفة للربح، لتكون جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع، تسعى لتوفير بيئة وتجربة تعليمية ثرية وعالية الجودة للطلبة في جمهورية مصر العربية والمنطقة».

أهداف جامعة المنصورة الجديدة

وعن أهداف جامعة المنصورة الجديدة، أكد «الخولي» أنها مؤسسة أكاديمية متعددة الأهداف والوظائف، تسعى لتوفير العديد من الفرص التعليمية للطلبة، وفق احتياجاتهم وخلفياتهم واهتماماتهم.

وتقدم الجامعة برامج أكاديمية متنوعة تسهم في تطوير قدرات المتعلمين ليكونوا أفرادا مثقفين وماهرين قادرين على تحمل مسئولياتهم في المساهمة في بناء مجتمعاتهم بشكل إيجابي وبناء، وتتضمن البرامج العديدة التي تطرحها الجامعة تخصصات دقيقة تكسبهم المعارف والمهارات الوظيفية من جهة والثقافة العامة من جهة أخرى.

المقررات الدراسية بالترابط مع برامج التدريب العملي

وأوضح رئيس جامعة المنصورة الجديدة، في بيان صحفي، أن الجامعة تعمل على ربط المقررات الدراسية ببرامج التدريب العملي لإعداد الطلبة الخريجين ليكونوا مهنيين في عملهم، ويتمتعوا بروح التعاون والابتكار، وقادرين على تولي مهام قيادية في مؤسساتهم ومجالات عملهم قادرين على التعلم مدى الحياة.

وذكر أن الجامعة التزمت عند صياغتها لنظامها التعليمي بالمعايير العالمية، وحرصت عند تصميم البرامج الأكاديمية على أن تتناغم مفردات البرامج وأساليب التعليم والتعلم مع أفضل الممارسات في الجامعات العالمية وتستجيب لحاجات المجتمع المصري بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام.

مؤسسة علمية متميزة في مجال التعليم

وتحدث إلى الطلاب قائلا إنه بعد انضمامك إلى جامعة المنصورة الجديدة ستدرك بأنك التحقت بمؤسسة علمية متميزة في مجال التعليم رغم حداثة نشأتها، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، عليك أن تبذل جهدا من أجل التمّيز فيسعيك نحو المعرفة، لأنك لن تحقق طموحك إلا عندما تقدم أفضل ما لديك.

وقال إننا في جامعة المنصورة الجديدة نثق بأن طموحنا وطموحاتكم لن تقف عند حدود، فإننا نضع بين أيديكم كل ما يمكن أن تستفيدوا من إمكانات تقدمها الجامعة لخدمتكم، وذلك من المرافق التي تم تجهيزها بعناية أو المختبرات ومعامل المحاكاة والمهارات العلمية والتدريبية والمتطورة وكذلك القاعات الدراسية الإلكترونية، فضلا عن الأساتذة المتميزين، وكل ذلك من أجل أن يكون سنداً لكم في طريقكم نحو المستقبل المشرق وصولا إلى الأهداف المنشودة.

ودعا جميع الطلاب إلى الاطلاع على الأنظمة والتعليمات بالجامعة ومعرفة الطالب بحقوقه، والاهتمام بعملية الإرشاد الأكاديمي، ومراجعة المرشد في كل ما يعترض الطالب من استفسارات ومشكلات تتعلق بالدراسة وبالخطط الدراسية، والانتظام في المحاضرات وعدم التغيب عن أي منها، ودخول قاعة المحاضرة في المواعيد المحددة، توخيا لتحقيق الفائدة الكاملة والحفاظ على نظافة وسلامة كافة المرافق التي يستخدمها الطالب، والتفاعل مع ما يصدر عن الجامعة من إعلانات وتعليمات.

صقل شخصية الطلبة ومواهبهم

وأكد حرص الجامعة على التفاعل مع الأفكار التي تصقل شخصية الطلبة ومواهبهم وتعبر عن طموحاتهم، وأذكركم بأهمية المشاركة في كافة الأنشطة والتعبير عن مواهبهم من خلالها، كما أوصيكم بالتمسك بالآداب العامة والتقاليد الجامعية الراسخة داخل وخارج قاعات الدرس، مهتدين بآداب الحوار والأخذ بالرأي والرأي الآخر، كما أدعوكم لتخصيص بعض ساعات الفراغ للاستفادة من مصادر المعرفة المتاحة سواء في الدراسات المنهجية، أو في الفنون والثقافة.

ووجه الطلاب إلي زيارة الموقع الجامعة الإلكتروني ومن خلاله تتعرفون على المزيد عن هذه المؤسسة التعليمية التي تقدم برامج نوعية ومتطورة وتوظف أحدث أدوات ومنهجيات التعليم العالي لطلبتها الطامحين للحصول على فرص تعليمية متميزة بغض النظر عن النوع الاجتماعي، أو الدين، أو المذهب، أو اللغة، أو الفئة العمرية، أو القدرات الجسدية.