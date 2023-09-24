الكليات الشاغرة والمتاحة في جامعة المنصورة الجديدة.. ممكن تلحق طب وهندسة

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة وجود مقاعد شاغرة ومتاحة في عدد من الكليات واستكمال القبول على المقاعد المحدودة في بعض الكليات بالقبول المباشر داخل الجامعة بالحدود الدنيا النهائية، علما بأن القبول سيتم بناء على أسبقية استكمال وتسليم الأوراق ودفع الرسوم المقررة بالجامعة.

وفقا للموقع الرسمي بجامعة المنصورة الجديدة، وفي حال رغبة الطالب يتوجه إلى مقر الجامعة للتقديم، والقبول يتم بأسبقية التواجد دون وجود أية وساطات، من الساعه 9:00 صباحا وحتى الساعة 3:00 مساء وحتى استكمال الأعداد المطلوبة، وسيتم استقبال طلبات القبول حتى استكمال الأعداد المقررة.

المقاعد الشاغرة في كليات جامعة المنصورة

1. كلية طب الأسنان 84.5% عدد 10 مقاعد فقط ـ أسنان 95% + عدد 10 مقعد مخصصة لطلبة IG الذين ظهرت نتائجهم بعد غلق باب القبول الشهادات المعادلة ولم يتمكنوا من التقدم سابقا.

2. كلية الصيدلة الحد الأدنى 79% عدد 40 مقعدا فقط.

3. كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية الحد الأدنى 55% عدد 45 مقعد فقط.

4. كلية الهندسة 68%

5. كلية العلوم 55%

6. كلية الأعمال 53%

7. كلية المعاملات القانونية الدولية 53%

8. هندسة الحاسب 68%

9. علوم الحاسب 64% عدد 15 مقعدا فقط.

10. كلية الطب 98.5% عدد 10 مقاعد مخصصة لطلبة IG الذين ظهرت نتائجهم بعد غلق باب القبول للشهادات المعادلة ولم يتمكنوا من التقدم سابقا.

إجراءات الالتحاق بكليات جامعة المنصورة الجديدة المتاحة

وكشفت جامعة المنصورة الجديدة أنه في ضوء عدم تقدم بعض الطلاب وإتاحة بعض الأماكن الشاغرة فإنه يتم قبول الطلاب المرشحين لكليات الجامعة المتاحة كالاتي:- إدخال إسم الطالب- الرقم القومي- نوع الشهادة- المجموع- الشعبة- سنة الحصول على الثانوية

المستندات المطلوبة للتقديم بكليات جامعة المنصورة الجديدة

المستندات المطلوب تقديمها لاستكمال إجراءات قيد الطالب بالجامعة مما يلي:

- أصل شهادة الثانوية العامة + صورة من الشهادة

- عدد 8 صور شخصية 6*4

- حافظة بلاستيك بكبسولة

- طلاب الشهادة المعادلة العربية أو الأجنبية مطلوب شهادة كاملة ومعتمدة وموثقة من الخارجية المصرية من داخل مصر

- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب + بطاقة رقم قومي ولي الأمر للأب أو الأم

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور

- بطاقة عسكرية 6 جند أو 7 جند مختومة من مكتب التجنيد من القسم التابع له الطالب

- أصل إيصال السداد والكشف الطبي سيحدد لاحقا