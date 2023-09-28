مواعيد استقبال الطلاب الجدد والقدامى في كليات جامعة المنصورة الجديدة

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة استقبال طلابها الجدد والقدامى في عام 2023-2024 في الأسبوع التعريفي بكليات وبرامج جامعة المنصورة الجديدة، وستبدأ فعاليات استقبال الطلاب من يوم 30 سبتمبر حتى 4 أكتوبر بمدرج 1 مبنى 5.

مواعيد استقبال طلاب جامعة المنصورة الجديدة القدامى والجدد

ووفقا للموقع الرسمي لجامعة المنصورة الجديدة كشفت عن مواعيد استقبال الطلاب الجدد والقدامى في كليات محددة داخل الجامعة بمواعيد محددة ومن ضمنها:

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية يكون الاستقبال يوم السبت بتاريخ 30 سبتمبر الجاري من 10 صباحا وحتى 11 صباحا

ويتم استقبال طلاب كلية الهندسة القدامى والجدد بداية من الساعة 11 صباحا حتى 12 مساء بمدرج كلية هندسة المنسوجات

بينما تستقبل كلية المعاملات القانونية الدولية طلابها الجدد والقدامى بمدرج كلية هندسة المنسوجات بمبنى 2 يوم الاثنين بتاريخ 2 شهر أكتوبر القادم في تمام الساعة 11 صباحًا.

ويوجد داخل كلية «الهندسة، والمعاملات القانونية الدولية، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية»، وفقا للموقع الرسمي في جامعة المنصورة الجديدة برامج جديدة ومنوعة تؤهل الطالب والخريج لسوق العمل ومواكبة متطلبات سوق العمل

كلية المعاملات القانونية الدولية بها برنامج واحد

1- برنامج المعاملات القانونية الدولية

كلية الهندسة بها 9 برامج

1- برنامج هندسة وسائل الإعلام والتكنولوجيا.

2- برنامج هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية.

3- برنامج هندسة تطوير المنتج.

4- برنامج هندسة الطيران والفضاء.

5- برنامج هندسة البترول والغاز.

6- برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء.

7- برنامج هندسة الميكاترونيات.

8- برنامج هندسة الطاقة.

9- برنامج الهندسة الطبية الحيوية

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بها 8 برامج

1- برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية

2- برنامج تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي

3- برنامج تكنولوجيا تصنيع الأسنان

4- برنامج تكنولوجيا التخدير والعناية المركزة

5- برنامج تقنيات العلاج التنفسي

6- برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

7- برنامج التأهيل الوظيفي

8- برنامج تكنولوجيا البصريات