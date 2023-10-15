السفير الفلسطيني في مصر: مستشفيات غزة غير قادرة على علاج المصابين

قال السفير دياب اللوح السفير الفلسطيني في مصر، إن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين فيما يخص القضية الفلسطينية، ففي بداية الأزمة بدأت الدول الغربية في دعم قوات الاحتلال بالأسلحة المتطورة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يعاني من الغارات التي لا تتوقف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر السفارة الفلسطينية في مصر، بشأن الأوضاع في غزة الذي تتعرض لقصف متواصل لليوم التاسع على التوالي، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

الاحتماء بالمدارس

وأضاف السفير دياب اللوح، أنه جرت العادة في حالات القصف أو الغارات أن يتجه المواطنون إلى مدارس الاونروا، وفي اليوم الأول والثاني للعدوان الاحتلال وصل العدد لنحو 37 ألف شخص، موضحا أن عددا كبيرا من المواطنين اتجهوا إلى المستشفيات والمدارس للاحتماء بها

وأوضح، أن المستشفيات الفلسطينية أصبحت تعاني، حيث لا توجد أي إمكانية لعلاج الجرحى بشكل كامل، بل تدريجي، مضيفا أنه لا توجد إمكانية لدفن الشهداء، موضحا أن قطاع غزة في حالة شلل كامل.

وأوضح أن الإعلام الغربي منساق مع الإعلام الصهيوني، مؤكدا إمكانية قيام الإعلام العربي بدوره لنقل الحقيقة ونشر زيف هذه الأخبار.

وقال السفير الفلسطيني، إن مصر تحمل القضية الفلسطينية على عاهلها منذ بداية الأزمة، ووضعت كل ثقلها لتهدئة الأوضاع، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الاتصالات.

وأضاف أن مصر تقدم كل ما يمكنها لدعم غزة، «شهدنا قافلة طويلة ومساعدات تقدمها مصر الشقيقة الكبرى ودول عربية تنتظر فتح معبر رفح من الجانب الآخر الذي يعطله الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، والذي هدد بقصف أي مساعدات إنسانية تتجه للقطاع».