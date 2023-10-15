السفير الفلسطيني بالقاهرة يحذر من كارثة إنسانية في قطاع غزة

قال السفير دياب اللوح السفير الفلسطيني لدى القاهرة، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم بقرارات الدول العربية أو الدولية، ولم تلتزم بالقانون الدولي أو الإنساني، مشيرا إلى أنّ عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة ارتفع إلى 2283 شهيدا نتيجة القصف المستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وحذر السفير الفلسطيني في مصر، من وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة نتيجة قطع الخدمات الأساسية، مؤكدًا أنّ فلسطين لن تقبل بفرض سياسية الأمر الواقع، والممارسات الإجرامية للمحتل الإسرائيلي في قطاع غزة.

الشعب الفلسطيني يواجه لحظات عصيبة

وأضاف أنّ الشعب الفلسطيني يواجه لحظات عصيبة وسنواجه لحظات وأيامًا صعبة في الفترة المقبلة، وهناك مخطط صهيوني بتفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها، ولن نترك أرضنا أو نكرر أخطاء الماضي، وسنبقى على أرضنا مهما كلفنا الثمن.

وطالب السفير الفلسطيني في مصر، المجتمع الدولي بفتح ممر أمن لتوصيل المساعدات الإنسانية للمواطنين في قطاع غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.