فحص 300 سيدة ضمن حملة طرق الأبواب لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالشرقية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سير العمل في حملة طرق الأبواب لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمحافظة، في يومها الثاني، والتي انطلقت أمس السبت وتستمر لمدة ثلاثة أشهر بجميع المراكز والمدن.

متابعة عمل الفرق الطبية والرائدات الريفيات

وقام وكيل وزارة الصحة بمتابعة عمل الفرق الطبية والرائدات الريفيات التابعين للإدارة الصحية بفاقوس أثناء قيامهم بالزيارات المنزلية بقرية البيروم التابعة لمركز ومدينة فاقوس، والاطمئنان على انتظام العمل، ومسح المنطقة وفقا للخطة الموضوعة، وتستهدف قرية البيروم تقديم الخدمة لعدد 3200 سيدة بالقرية، وقامت الفرق أمس بتقديم المشورة لعدد 300 سيدة منها، وتستهدف الإدارة الصحية بفاقوس تقديم الخدمة لعدد 100 ألف سيدة ضمن خطة الحملة.

حصر 24 ألفا 164 سيدة من المتزوجات

وأشار الدكتور هشام مسعود إلى أن الفرق الطبية والرائدات الريفيات بمحافظة الشرقية قامت أمس خلال اليوم الأول من الحملة بحصر 24 ألفا 164 سيدة من المتزوجات وفي سن الإنجاب، وتقديم المشورة لهن أثناء الزيارات المنزلية، كما تم تحويل الراغبات منهن في استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذا يأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذ حملة طرق الأبواب التوعوية والخدمية وحصر لجميع السيدات المتزوجات وفي سن الحمل والإنجاب من عمر 15 عاما حتى 49 عاما، مشيرا إلى أن الحملة تهدف إلى حصر السيدات المتزوجات في سن الإنجاب، ومعرفة الموقف الفعلي من استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعمل قاعدة بيانات دقيقة، بجانب تقديم المشورة والتوعية بشكل مباشر ورفع معدل الاستخدام بالمحافظة.

دورات تدريبية للفرق الطبية

كما أشار إلى أنه تم تنفيذ 3 دورات تدريبية لمدة أسبوع خلال الفترة من 8 - 13 أكتوبر الحالي لتدريب الفرق الطبية بالمحافظة، بمركز تدريب صحة المرأة بالأحرار، بالتنسيق مع قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، تم خلالها تدريب 64 فردا من مسئولي تنظيم الأسرة، ومشرفات الرائدات الريفيات، ومسئولي مراكز المعلومات بالمديرية والإدارات الصحية بالمحافظة على أهداف الحملة، وآلية الحصر وجمع البيانات والإدخال الإلكتروني.

وأضافت الدكتورة عايدة عطية، مديرة إدارة تنظيم الأسرة والمشرفة على الحملة، أنه تم تصميم نموذج لجمع البيانات المطلوبة وتدريب الرائدات على طريقة استيفائه، والعمل بنظام المسح من بيت لآخر وتصميم برنامج إلكتروني، وتدريب مدخلي البيانات عليه وتوفير أجهزة لاب توب وتابلت لعملية الإدخال، مع تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال الأطباء أخصائيات النساء والتوليد، ومقدمي الخدمة المدربون، وتوفير خدمة الطبيب الزائر بالوحدات الصحية والمراكز الطبية وتواجد العيادات المتنقلة في الأماكن العشوائية والنائية وذات الطبيعة الخاصة، والتي تقدم الخدمات «الكشف، وسائل تنظيم الأسرة، الفحص بالسونار، متابعة الحمل»، وكذلك خدمات تنظيم الأسرة أثناء الولادة بالمستشفيات العامة والمركزية.

حملات لزيادة الوعي بالمشكلة السكانية

كما سبقت الحملة وتتزامن معها حملة إعلامية لزيادة الوعي بالمشكلة السكانية والترويج للخدمات المقدمة بالحملة وزيادة الطلب على الخدمات.

ومن جانبه أشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، إلى أن الحملة تم إطلاقها على عدة مراحل بدأت بمحافظة الفيوم ثم محافظة أسيوط، ثم تدشينها في 8 محافظات منها محافظة الشرقية، مضيفاً أن عدد الوحدات الثابتة المشاركة بالحملة هي 483 وحدة، وعدد العيادات المتنقلة 29 عيادة، والرائدات الريفيات 848 رائدة، وعدد الممرضات 618 ممرضة، والأطباء 220 طبيبا يقوموا بتقديم الخدمات الصحية المدرجة ضمن خطة الحملة بمحافظة الشرقية.