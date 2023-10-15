«الصحة» تحدد قائمة تطعيمات الطلاب في المدارس.. وتوجه رسالة لأولياء الأمور

كشفت وزارة الصحة والسكان التطعيمات الإجبارية على الطلاب في المدارس، والتي تؤخذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه، إن التطعيمات الإجبارية الخاصة بالطلاب آمنة وفعالة، وتعمل على الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية.

التطعيمات الخاصة بالطلاب في المدارس

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن هناك مجموعة من الأعراض الجانبية التي تظهر على الطلاب بعد الحصول على التطعيمات، مشيرة إلى أن هذه التطعيمات تتضمن الصف الثاني الابتدائي والرابع الابتدائي ويحصلون على جرعة تنشيطية من لقاح دفتيريا وتيتانوس، مشيرة إلى أن الصف الأول الابتدائي يحصل على لقاح الحمى الشوكية.

الأعراض الجانبية للتطعيمات

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الأطفال في الصف الأول الابتدائي والحضانة يحصلون على جرعة من الدواء للوقاية من الإصابة بالديدان المعوية، وهناك تطعيم الالتهاب السحائي للصف الرابع الابتدائي، لافتا إلى أن الأعراض الجانبية للتطعيمات هي رد فعل طبيعي للجهاز المناعي، وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات وألم أو تورم مكان الحقن، هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه في حال شدة الأعراض الجانبية للتطعيمات يمكن الحصول على مجموعة من الأدوية التي تؤخذ بواسطة الطبيب المشرف على الحالة، فيمكن الحصول على مخفضات الحرارة.