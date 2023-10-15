«شباب كفر الشيخ» تطلق سلسلة ندوات للتوعية بالتغيرات المناخية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، لقاءات بمركزي شباب الضبعة وأبو مصطفى بمدينة الرياض، ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية تحت عنوان «التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة في المستقبل» بمشاركة أعضاء مراكز شباب الرياض، والبرية، وفرج الكبرى، والرغامة، والمثلث، وبكر الناصرية، والرصيف.

أهمية التغيرات المناخية

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، في بيان، أن اللقاءات تأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنظمها المديرية للتعريف بأضرار التغيرات المناخية وأثرها على البيئة، كما ناقشت المقصود بتغير المناخ والتحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس.

فعاليات يوم بيئي

وأشار «محروس»، إلى أن فعاليات اليوم الأحد في محافظة كفر الشيخ ليوم بيئي تطوعي، يتم تحت إشراف مصطفي غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات، ومتابعة باسم سعيد ،منسق النشاط التطوعي.