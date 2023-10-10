محافظ الإسكندرية يستعرض الإجراءات المتخذة لمواجهة التغيرات المناخية

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إجراءات اتخذتها المحافظة للتعامل مع التغيرات المناخية التي تطرأ على العالم بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص في الوقت الراهن.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية 7 إجراءات من الإسكندرية لمواجهة التغيرات المناخية، حسبما كشفه محافظ الإسكندرية في كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ورشة عمل الرياض المُقامة ضمن الأسبوع الإقليمي للمناخ لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي يشارك فيها العديد من المدن حول العالم، لتبادل الخبرات وإيجاد حلول متطورة لمواجهة التغييرات المناخية.

إجراءات الإسكندرية لمواجهة التغيرات المناخية

استعرض محافظ الإسكندرية الإجراءات المنفذة لمجابهة التغييرات المناخية المتمثلة في التالي:

- تحويل الإسكندرية إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة من خلال التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في إنارة عدد من الشوارع الرئيسية.

- إنشاء أول سوق تجاري للجملة بالعامرية يعمل بالطاقة الشمسية.

- التوسع في تطوير الميادين مثل ميدان محطة مصر للمساهمة في تقليل نسبة الانبعاثات بنسبة 70%.

- تطوير البنية التحتية بمشروعات قومية استراتيجية لإدارة مياه الأمطار وفصلها عن مياه الصرف الصحي.

- الإسكندرية أول محافظة على مستوى الجمهورية تمتلك 55 أتوبيسا كهربائيا.

- السعي في التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في وسائل مواصلات جماعية كبديل للوقود الأحفوري.

- تمتلك الإسكندرية مصنع لإدارة المخلفات الخطرة، والذي يعد الأول على مستوى الشرق الأوسط.

جهود الدولة المصرية بملف التغييرات المناخية

وأشار الشريف إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف التغييرات المناخية لتحسين مستقبل المدينة وحمايتها من الغرق؛ وخاصة أنها من أكثر المدن تضررا بسبب التغييرات المناخية، لذا أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وذلك تماشيا مع مؤتمر المناخ COP 27، كما أن الإسكندرية تسعى لتحقيق الأهداف الخمسة للاستراتيجية من خلال مشروعات التكيف مع التغييرات المناخية.

قيمة الإسكندرية للحفاظ عليها

وأكد المحافظ خلال كلمته أن الإسكندرية تعد من أقدم سكندريات العالم فهي مدينة عريقة وتمتلك تراثا ثقافيا وحضاريا هائلا، وتضم نحو 1000 مبنى تراثي، وبها أقدم شارع في التاريخ وهو شارع النبي دانيال، كما أنها مدينة ساحلية صناعية وبها 4334 مصنعا، وتمثل 60 % من تجارة مصر الخارجية.