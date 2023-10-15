متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء

يحتفل متحف آثار كفر الشيخ، باليوم العالمي للعصا البيضاء، والذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام، بهدف تسليط الضوء على حق مهم من حقوق المكفوفين وهي العصا البيضاء، علاوة على زيادة الوعي بأهميتها لكل كفيف أو ضعيف بصر، وكذلك تشجيع المكفوفين على استخدامها للتغلب على التحديات اليومية، وممارسة نشاطاتهم بأنفسهم فهي تساعد على سهولة التحرك والانتقال والاستقلال بالنفس.

احتفال متحف آثار كفر الشيخ بالعصا البيضاء

ونشرت الصفحة الرسمية لمتحف آثار مدينة كفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ، تفاصيل المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للصعا البيضاء، في إطار سعي المتحف دائمًا لتطوير خدامته التي يقدمها من أجل راحة المكفوفين وضعاف البصر، والعمل على توفير الوسائل المختلفة التي تساعد الكفيف على سهولة الحركة داخل المتحف باستخدام العصا البيضاء، وكذلك الاستمتاع بالشرح من خلال توفير البطاقات الشارحة بطريقة برايل والأقلام الصوتية بالعديد من المتاحف، كما تهتم المتاحف بتقديم أنشطة خاصة بهم ومشاركتهم الفعالة في مختلف الفعاليات.

فاعليات متعددة لمتحف كفر الشيخ

يذكر أن متحف آثار مدينة كفر الشيخ ينظم العديد من الفعاليات، سواء لطلاب المدارس أو الجامعات، بهدف التعرف على آثار الأجداد، وكذلك شرح مفصل للحضارة الفرعونية التي شاهدة حتي يومنا هذا علي حضارة الفراعنة القدماء.